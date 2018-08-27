0553 313 94 23

Andy Ar anket şirketine silahlı saldırı

Kamuoyu araştırma şirketi Andy Ar'ın Şişli'de bulunan merkezine ateşli silahtan çıkan mermi isabet etti. Polis bina önünden hızla geçen bir araçtan 5 el ateş edildiğini açıkladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:43
Andy Ar anket şirketine silahlı saldırı

Araştırmaya başlayan polisin merkeze yönelik doğrudan bir saldırı mı yoksa maganda kurşunu mu olduğunu netleştirmeye çalıştığı bildirildi. Ateş açan kişilerin yakalanması için de araştırmanın sürdüğü açıklandı.

Şişli'deki Andy Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne sabah saat 04.00 sıralarında bir kurşun isabet etti. Faruk Acar'ın sahibi olduğu şirkete kurşun isabet etmesi ile ilgili polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Merkez önünden hızla geçen bir araçtan 5 el ateş edildiği ve birinin merkeze isabet ettiği belirlendi. Polisin merkezin doğrudan hedef mi alındığı yoksa maganda kurşunu mu olduğu konusunu netleştirmeye çalıştığı bildirildi. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi sürdürürken, ateş açan kişilerin  yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:43
  1. Andy Ar
  2. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    1. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    2. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    3. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    4. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    5. BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den..
    6. CHP'li isimden flaş sözler! 'HDP ile..
    7. Almanya’da 'göçmen ve mültecilere'..
    8. FETÖ'cü Emre Uslu Kazım Özsoy'u tehdit..
    9. Fındık fiyatlarına yeni zam! 13 TL'ye..
    10. Trabzon'da korkunç olay! Otobüsün..
    11. Çaldığı 80 bin liralık zirai ilaç ve..
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. Doktor anne ve liseli oğlunun nasıl..
    14. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği..
    15. Husumetliler arasında kan döküldü!
    16. Macron'dan Suriye açıklaması! 'Feci..
    17. Münbiç hattında 36'ıncı devriye görevi..
    18. Fenerbahçe 3 yıldızın biletini kesti
    19. Kara haber en mutlu gününde geldi!
    20. Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk