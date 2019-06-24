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Android yasağı gelmişti… ABD yaptırımlarına karşı dev şirket rotasını Rusya’ya çevirdi!

ABD ile Çin arasındaki ticari kriz sonrasında Google tarafından gelen Android yasağının ardından zor durumda kalan Huawei, Rus merkezli Aurora mobil işletim sistemini kullanmak için girişimlere başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
Android yasağı gelmişti… ABD yaptırımlarına karşı dev şirket rotasını Rusya’ya çevirdi!

Çin ile ABD arasındaki ticari kriz sonrası zor durumda kalan Huawei, yeni piyasaya süreceği akıllı telefonlarda Rus merkezli Aurora mobil işletim sistemini kullanmak için çalışmalar yapıyor.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından oldukça etkilenen Çinli şirket Huawei, bu savaşı en az zarar alarak atlatmak istiyor. Özellikle Google tarafından gelen Android yasağının ardından bir hayli zor durumda kalan şirket, yeni çıkaracağı telefonlarda farklı bir işletim sistemi kullanmak için çalışmalarına devam ediyor.

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, Rusya tarafından geliştirilen Aurora işletim sisteminin Çinli Huawei firması tarafından kullanılmasına ilişkin görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Mamonov, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı kapsamında gazetecilere Rusya ile Huawei arasında son dönemde artan iş birliğini değerlendirdi.

Görüşmeler başlatıldı

Huawei yetkilileri ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten Mamonov, “Görüşmeler, Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti. Bu görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kaldık.” ifadelerini kullandı.

Mamonov, Çinli şirkete yönelik kapsamlı bir teklif hazırladıklarını anlatarak, “Huawei ve Rus teknoloji şirketleriyle nasıl bir çalışma yapılabileceğine yönelik teklif hazırlıyoruz. Yerelleştirme, teknoloji transferi, bilgiye yatırım ve Rusya'daki AR-GE tesislerinin çalışma düzeni gibi konular gündemde. Şimdi her şeyi birleştiriyoruz.” diye konuştu.

Huawei

ABD'nin Huawei şirketini kara listeye almasının ardından, şirket ile Rus telekomünikasyon şirketi MTS arasında Rusya'da 5G teknolojisinin geliştirilmesi konusunda geçen ay anlaşma imzalanmıştı.

Huawei'nin, yeni akıllı telefonlarında kendi geliştirdiği işletim sistemini mi yoksa Aurora'yı mı kullanacağı henüz netlik kazanmış değil.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
  1. Huawei
  2. Çin
  3. ABD
  4. Rus merkezli Aurora
  5. Rusya Dijital Kalkınma
  6. Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov
  7. Android

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