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Teknoloji Android kullanıcılarına önemli uyarı! Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin
Teknoloji

Android kullanıcılarına önemli uyarı! Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin

Uzmanlar Android kullanıcılarını, yeni bir güncellemenin cihazlarını savunmasız bırakabileceğinden, telefonlarının gizlilik ayarlarını kontrol etmeleri ve güncellemeleri konusunda uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:47:00 - 2021-11-29 16:51:51
Android kullanıcılarına önemli uyarı! Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin

Google, Android 12 işletim sistemini ekim ayında piyasaya sürmüş ve şirket, yeni gizlilik ve güvenlik eklemeleri yapmıştı. Yeni Android güncellemesi, uzun süredir kullanılmayan uygulamaları hazırda bekletme özelliğine sahip ve konum verilerini daha az hassas hale getiriyor.

Bu yüzden teknoloji uzmanları; kişisel verilere dayalı hedefli reklamcılıkla tanınan Google konusunda kullanıcıları uyarıyor ve telefonu güncellerken gizlilik ayarlarını kontrol edilmesine gerektiğine dikkat çekiyor. Android 12’deki gizlilik bilgilerinin çoğu, kullanıcıların cihazlarındaki uygulamalara verdikleri izinlere dayanıyor.

Kontrol edin

Uygulamaları yüklerken genellikle kameraya, fotoğraflara, kişilere, konuma, mikrofona vb. erişim isteniyor. Ancak tüm uygulamalar bunu yapmıyor: Bir AR uygulamasının kullanılabilir olması için kameraya erişmesi gerekebilir, ancak bir takvim uygulamasının hiçbir şey için izne ihtiyacı yok.

Ancak izin şeffaflığını artırmak için Android 12’ye yeni bir gizlilik panosu eklendi. Bunu kullanarak, kullanıcı cihazda hangi uygulamaların ne yaptığını görebilir.

Kontrol panelinden Ayarlar, Gizlilik ve ardından Gizlilik Kontrol Paneli’ni açarak erişilebilir. Bu noktada kullanıcıların mikrofon ve kamera erişimlerini kontrol etmeleri de önemli.

Takip ediyorlar!

Ayrıca, kullanıcıların beğendiklerine göre bir profil oluşturmasına olanak tanıyan reklam kimliği de silinebilir. Ayarlar, Gizlilik ve ardından Reklamlar’a giderek Reklam kimliğini sil de seçilebilir. Bu eylemin yapılması halinde kullanıcılar telefonlarından reklam görmeye devam etseler de bu reklamlar davranışlarına dayandırılamayacaktır.

Bunun yanında Gizlilik menüsünde konum geçmişi kapatılarak da Google’ın toplayabileceği bilgi miktarı sınırlanabilir. Ancak cihazı korumanın en iyi yolu, tüm hesaplarda benzersiz oturum açmalar oluşturmak için bir parola yöneticisine sahip olmak ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak.

Gizlilik konusundaki hassasiyet özellikle Apple’ın yeni güncellemeleriyle teknoloji devlerinin daha çok odağındaydı.

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