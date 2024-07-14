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Teknoloji Android kullanıcıların vazgeçilmezi oluyor! İşte tam 500 milyon kez indirilen uygulama
Teknoloji

Android kullanıcıların vazgeçilmezi oluyor! İşte tam 500 milyon kez indirilen uygulama

Yeniakit Publisher
2024-07-14 13:02:00 -
Android kullanıcıların vazgeçilmezi oluyor! İşte tam 500 milyon kez indirilen uygulama

Find My Device uygulaması Android kullanıcıları tarafından tam 500 milyon kez indirildi! İşte detaylar ve indirme rehberi...

Android dünyasının babası Google kullanıcılarına daha iyi bir Android deneyimi için faydalı uygulamalar yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Docs, Haritalar gibi uygulamaları kullanıcılarına sunan ve sürekli geliştiren Google bir de Find My Device uygulamasını kullanıma sunmuştu. Çok sevilen uygulama tam 500 milyon kez indirildi. İşte Find My Device uygulaması ve nasıl indirilir rehberi…

Find My Device uygulaması nedir? Nasıl indirilir?

Google’ın 11 Aralık 2013’te yayınladığı Find My Device uygulaması oldukça basit ancak bir o kadar da yararlı. Zira uygulama Apple’ın oldukça sevilen “Bul (Find)” uygulaması ile aynı prensibe sahip. Android kullanıcıları için sunulan bu uygulama cihazınızın kaybolması veya çalınması gibi durumlarda size büyük kolaylıklar sağlıyor.

Uygulama, Android telefonların, tabletlerin, Wear OS saatlerin, Fast Pair kulaklıkların veya istediğiniz kullanıcıların konumunu, şarj durumunu vb. harita üzerinde görmenizin yanı sıra; bir ses çalmanıza, cihazları kilitlemenize, özel bir mesaj eklemenize veya Google Hesabınızda oturum açmış cihazları silmenize olanak tanıyor.

11 yaşında olan uygulama geçtiğimiz günlerde tam 500 milyon indirme barajını aştı. Peki Find My Device uygulaması nasıl indirilir?

  1. Google Play Store’a Girin: Cihazınızda Google Play Store uygulamasını açın.
  2. Arama Kutusuna “Find My Device” Yazın: Ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna “Find My Device” yazın ve arama butonuna tıklayın.
  3. Uygulamayı Bulun: Google LLC tarafından geliştirilen “Find My Device” uygulamasını bulun.
  4. İndirin ve Kurun: “Yükle” butonuna tıklayarak uygulamayı indirin ve kurulumun tamamlanmasını bekleyin.
  5. Açın ve Giriş Yapın: Uygulamayı açın ve Google hesabınızla giriş yapın.

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