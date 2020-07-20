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Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat: Kredi kartı bilgilerini çalabiliyor!

ThreatFabric isimli bir mobil güvenlik şirketi, Android işletim sisteminde yüzlerce uygulamayı hedef alarak kullanıcıların şifrelerini ve kart bilgilerini ele geçirebilen 'BlackRock' isimli bir zararlı yazılım keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 05:03:00 -
Android kullanıcıları dikkat: Kredi kartı bilgilerini çalabiliyor!

Uzun zamandır güvenlik açıkları oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Android, bir güvenlik açığıyla daha gündeme geldi. ThreatFabric isimli bir mobil güvenlik şirketi, Andorid işletim sisteminde yüzlerce uygulamayı hedef alarak kullanıcıların şifrelerini ve kart bilgilerini ele geçirebilen 'BlackRock' isimli zararlı yazılım keşfettiklerini açıkladı.

Şirket tarafından hazırlanan raporda keşfedilen BlackRock isimli zararlı yazılımın Gmail ve Google Play başta olmak üzere toplamda 337 uygulama üzerinden kullanıcıların şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini ele geçirebildiği ve bu bilgileri doğrudan hackerlara iletebildiği belirtildi.

Ayrıca şirket, bu zararlı yazılımın Avast, AVG, BitDefender, Eset, Trend Micro, Kaspersky ve McAfee gibi popüler antivirüs yazılımlardan etkilenmediğini ve Amazon, Google Play Servisleri, Gmail, Outlook, Netflix, Uber, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp gibi popüler uygulamaları da hedef alabildiğini kaydetti.

 

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