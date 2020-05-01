Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulamayı derhal silin

Cybereason isimli bir güvenlik şirketi bünyesinde çalışmalarını yürüten uzmanlar, Android kullanıcılarının bankacılık sistemlerine ve uygulamalarına giriş yapmak için kullandıkları kimlik bilgilerini çalmak üzere tasarlanmış 'EvenBot' isimli yeni bir casus yazılım tespit ettiklerini açıkladı. Tespit edilen söz konusu casus yazılımın saldırılarda yaygın bir şekilde kullanılabileceği belirtildi.

"Verileri hackerlara gönderiyor"

Güvenlik uzmanları, yeni tespit edilen casus yazılımın Android cihazlara tam erişim sağlayabildiğini, yüzlerce bankacılık uygulamasından veri sızdırabildiğini ve sızdırılan bu verileri hackerlara ilettiğini kaydetti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Assaf Dahan, söz konusu casus yazılımın test edildiğini ve siber saldırı için kullanılmasının an meselesi olduğunun altını çizdi. Dahan, "Müşteri tabanı izleyicimiz henüz canlı saldırılar tespit etmedi, ancak bunu yapmaya çok yaklaşıyorlar." şeklinde konuştu.