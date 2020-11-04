Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin
Avast, Google Play Store'da yaklaşık 21 zararlı uygulama keşfedildiğini duyurdu.
Avast, Google Play Store'da yaklaşık 21 zararlı uygulama tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu uygulamaların 'HiddenAds' isimli gizli reklam yazılımına sahip olduğu belirtildi.
Yayınlanan rapora göre, bu virüslü uygulamalar yaklaşık 8 milyon kez indirildi. İşte o uygulamalar...
- Shoot Them
- Crush Car
- Rolling Scroll
- Helicopter Attack – New
- Assasin Legend – 2020 New
- Helicopter Shoot
- Rugby Pass
- Flying Skateboard
- Find the Differences – Puzzle Game
- Iron it
- Shooting Run
- Plant Monster
- Find Hidden
- Rotate Shape
- Jump Jump
- Sway Man
- Dessert Against
- Money Destroyer
- Cream Trip – New
- Props Rescue
- Find 5 Differences – 2020 NEW