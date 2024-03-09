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Teknoloji Android kullanıcıları buna sevinecek! Google Play Store o özelliğe kavuşacak!
Teknoloji

Android kullanıcıları buna sevinecek! Google Play Store o özelliğe kavuşacak!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 15:33:00 -
Android kullanıcıları buna sevinecek! Google Play Store o özelliğe kavuşacak!

Android kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor! Google Play Store'a o özellik yolda! Aynı anda yapabileceksiniz! İşte Google Play Store'un beklenen özelliği...

Google, son zamanlarda Android işletim sistemi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Android 15 için yayınladığı ilk geliştirici ön izleme güncellemesinin ardından, şirket şimdi de ikinci sürüm üzerinde çalışıyor. Ancak Google, mobil uygulamaları da göz ardı etmiyor.

PLAY STORE'DA AYNI ANDA BİRDEN FAZLA UYGULAMA İNDİRİLEBİLECEK

Google, mobil uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor ve son olarak Play Store için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulama indirebilecekler.

Google Play Store, aynı anda birden fazla uygulama indirme özelliğini test ediyor. Şu anki durumda, Android kullanıcıları tek tek indirme işlemi yapmak zorunda kalıyorlar. Ancak bu özellik, App Store'da mevcut olan bir özellik ve Google'ın da bu yeniliği Play Store'a taşıması bekleniyor.

Test edilen özellikle ilgili ortaya çıkan bilgilere göre, Google Play Store'ın 40.0.13 sürümünde bu özelliğin bulunduğu görülüyor. Bu yeni özellikle, kullanıcılar en fazla iki uygulamayı aynı anda indirebilecekler. Ancak kaynaklara göre, bu sayının arttırılması için çalışmalar devam ediyor.

Güncellemeler de aynı anda indirilemeyecek; bunun yerine güncellemeler, uygulamalar gibi sırayla indirilecek. Şu anda test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz belirsiz. Ancak tahminler, önümüzdeki aylarda bu özelliğin kullanıcılara sunulabileceği yönünde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bununla birlikte, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir başka habere göre, Google Play Store'un uzaktan uygulama kaldırma özelliği de geliştiriliyor. Şu an itibariyle, aynı Google hesabıyla bağlanmış bir cihazdan uygulama indirme imkanı bulunuyor.

 

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