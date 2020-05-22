Android için yayınlanan o özellik Apple'a da geliyor!

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz sene Android 10 sürümüne sahip cihazlar için yayınladığı koyu mod özelliğini, İOS 12 ve İOS 13 sürümlerine sahip Apple cihazlar için de yayınlanacağını açıkladı.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla birlikte tanıtılan yeni özelliğin, Android 10 ve İOS 13 işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde varsayılan tema ayarlarının değiştirilmesiyle etkinleştirilebileceği, İOS 12 sürümüne ait Apple cihazlar için ise Ayarlar kısmından temayı değiştirerek aktif edilebileceği ifade edildi.

Yeni güncellemenin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.