  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Android Auto'lu araçlara müjde! Google, takvim uygulamasını geri getirecek

Teknoloji devi Google, Android Auto'ya sahip araçlara tekrardan takvim uygulamasını getirmeye hazırlanıyor. Andorid Auto'ya Google Takvim ne zaman gelecek? Android Auto'da Google Takvim nasıl çalışacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:47:00 - 2020-08-12 16:58:03
Android Auto'lu araçlara müjde! Google, takvim uygulamasını geri getirecek

Google, Android Auto'ya Takvim hizmetini tekrar geri kazandıracak güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Google Takvim uygulaması sayesinde örneğin; bir randevunuz var ve takvime giderken kek almanız ve  akaryakıt almanız gerektiğini eklediniz. Uygulama Google Haritalar ile senkronize çalışıp size en yakın pastaneyi ve akaryakıt istasyonunu önerecek. Bu sayede kullanıcılar hem hızlı bir şekilde randevuya hazırlanacak hemde zamandan tasarruf edecek. Google Takvim'e gideceğiniz yerin konumu yazdıgınızda yine senkronize bir şekilde Google Haritalar üzerinden planladığınız yere ulaşmanızı sağlayacak. Apple, 2019'da CarPlay kullanıcılarının iOS 13 güncellemesinin bir parçası olarak yol tarifi almasına ve randevuları görmesine izin veren benzer bir takvim özelliğini tanıtmıştı. Google, yetkilileri Takvim uygulamasına geri getirmenin yanı sıra, bugün Android Auto için navigasyon, park etme ve elektrikli araç şarjı dahil yeni uygulamalar ve kategoriler oluşturmaya yardımcı olmak için "erken erişim ortakları" ile çalıştığını duyurdu.  Google, bu uygulamaların nasıl çalışacağını söylemedi. Eğer ki testler başarılı olursa, Google bu API'leri herkese açık hale getirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu
Aktüel

Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 8-10 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucu 814 sürücünün belgesine geçici olarak ..
ASELSAN'dan müthiş başarı! Durdurulamıyor
Teknoloji

ASELSAN'dan müthiş başarı! Durdurulamıyor

Savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan ASELSAN 13 milyardan fazla cirosuyla Capital500 listesine 35’inci sıradan girdi. 2019 yılına..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı