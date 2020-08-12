Android Auto'lu araçlara müjde! Google, takvim uygulamasını geri getirecek

Google, Android Auto'ya Takvim hizmetini tekrar geri kazandıracak güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Google Takvim uygulaması sayesinde örneğin; bir randevunuz var ve takvime giderken kek almanız ve akaryakıt almanız gerektiğini eklediniz. Uygulama Google Haritalar ile senkronize çalışıp size en yakın pastaneyi ve akaryakıt istasyonunu önerecek. Bu sayede kullanıcılar hem hızlı bir şekilde randevuya hazırlanacak hemde zamandan tasarruf edecek. Google Takvim'e gideceğiniz yerin konumu yazdıgınızda yine senkronize bir şekilde Google Haritalar üzerinden planladığınız yere ulaşmanızı sağlayacak. Apple, 2019'da CarPlay kullanıcılarının iOS 13 güncellemesinin bir parçası olarak yol tarifi almasına ve randevuları görmesine izin veren benzer bir takvim özelliğini tanıtmıştı. Google, yetkilileri Takvim uygulamasına geri getirmenin yanı sıra, bugün Android Auto için navigasyon, park etme ve elektrikli araç şarjı dahil yeni uygulamalar ve kategoriler oluşturmaya yardımcı olmak için "erken erişim ortakları" ile çalıştığını duyurdu. Google, bu uygulamaların nasıl çalışacağını söylemedi. Eğer ki testler başarılı olursa, Google bu API'leri herkese açık hale getirecek.