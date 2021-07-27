Android 13'ün ismi belli oldu

Tanıtım tarihi hakkında bir netlik bulunmayan Android 13'ün tam adı ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere önceki sürümlerin tamamında 'tatlı isimleri' kullanılıyordu. Android 13'te de bu gelenek bozulmuyor.

Android 13’ün getireceği yenilikler şu an için belli olmasa da yakın zamanda tanıtılan amiral gemisi telefonların tamamına gelmesi bekleniyor. Google daha önce verdiği bir kararla Android 10’dan itibaren tatlı isimleri işletim sisteminin önüne geçmemesi adına ‘sayılarla’ anmayı uygun görmüştü. Ancak yine de isimlendirme olarak tatlılar halen bulunuyor.

Daha önce de tatlı isimeAndroid’in kaynak kodlarında ortaya çıktığı kadarıyla Android 13 ‘Rename T to Tiramisu’ olarak adlandırılacak. Yani Tiramisu Android 13’ün yeni takma adı olacak. Öte yandan Android 12 pek çok kullanıcıyı heyecanlandırmaya yetmişti. Zira arayüzden tutun da tasarımsal ve özellikler bazında önemli değişiklikler mevcuttu.

Hatırlatmak gerekirse Android 10 Quince Tart olarak, Android 11 Red Velvet Cake olarak ve Android 12 Snow Cone olarak adlandırılmıştı.