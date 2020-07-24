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Teknoloji

Android 11’in adı belli oldu! Gelenek bozulmadı

Android 11'in adı belli oldu. Peki Android 11'in adı ne ? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:11:00 -
Android 11’in adı belli oldu! Gelenek bozulmadı

Android'in yeni versiyonu olan 11'in meraklıları yeni ismini merak ediyorlardı. Planlanmış olarak Android 11 8 Eylül 2020'de tanıtılacaktı ama ismiyle alakalı açıklama geldi.

Android sürüm isimlerine genel olarak tatlı adı veren Google, yine şaşırtmadı. Geleneğini devam ettiren Google Android 11'e Red Velvet Cake adını verdi. Türkçesi "Kırmızı Kadife Kek" olan Android 11, rakibi iOS14 ile yarışacak.

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