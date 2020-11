Android 11 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Ekim ayı içerisinde yayınlayacağı Android 11 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. İşte o liste...

Google modelleri

- Pixel 4a

- Pixel 4/ 4 XL

- Pixel 3/ 3 XL

- Pixel 3a/ 3a XL

- Pixel 2/2 XL

Xiaomi modelleri

- Xiaomi Mi 10/ 10 Pro

- Xiaomi Mi Note 10/ Note 10 Lite

- Redmi K20/ K20 Pro

- Mi 9T/ 9T Pro

- Redmi Note 7/ 7s/ 7 Pro

- Mi Mix 2/ Mix 3

- Redmi 7A/ 8A

- Redmi Note 9 /9 Pro

- Mi Max 2/ 3

- Mi 9 Pro/ 8 Pro

- Redmi 7/ 8

- Redmi Y3/ Y2

Huawei modelleri

- Huawei P30/ P30 Pro/ P30 Lite

- Huawei P40/ P40 Pro/ P40 Lite / P40 Pro Plus

- Huawei Miamang 7

- Huawei P30/P30 Pro

- Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/ Mate 20X/ Mate 20 RS Porsche Edition

- Huawei Mate 10/ Mate 10 Pro/ Mate 10 Lite

- Huawei Enjoy 9S

- Huawei Miamang 8

- Huawei Enjoy 10 Plus

- Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/ Mate 20X/ Mate 20 RS Porsche Edition

- Huawei P20/ P20 Pro

- Huawei P Smart 2019

Realme modelleri

- Realme 3/ 3 Pro

- Realme 5/ 5 Pro

- Realme 6/ 6i /6i Pro

- Realme X

- Realme X2 Pro

- Realme XT

- Realme 3i

- Realme 2 Pro

Samsung modelleri

- Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G

- Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G

- Samsung Galaxy S20/ S20 Plus/ S20 Ultra

- Samsung Galaxy Note 20/ Note 20 Ultra

- Galaxy Z Flip

- Galaxy Fold

- Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e

- Samsung Galaxy J6 and J6+

- Samsung Galaxy J8

- Samsung Galaxy On6

- Samsung Galaxy M20

- Samsung Galaxy A50/ A50s

- Samsung Galaxy A30/ A30s

- Samsung Galaxy A90/ A90 5G

- Samsung Galaxy M10/M10s

- Samsung Galaxy S9/ S9+

- Samsung Galaxy Note 9

- Samsung Galaxy A9 2018

- Samsung Galaxy A8s/ A8 Star

- Samsung Galaxy A7 2018

- Samsung Galaxy A6/ A6 Plus/ A6s

LG modelleri

- LG G8 ThinQ

- LG V50 ThinQ

- LG V40 ThinQ

- LG Q60

- LG K50

- LG K40

- LG V35 ThinQ

- LG V30S ThinQ

- LG G7 ThinQ

- LG G7 One