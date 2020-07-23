Android 11 Beta 2.5 güncellemesi yayınlandı
Android 11 Beta 2.5 güncellemesi yayınlandı. Android 11 Beta 2.5 güncellemesi ne gibi özellikler sunacak?
Android kullanıcıları yakın zamanda yayınlanan beta sürümüne büyük ilgi göstermişti. Şimdi ise Android 11 Beta 2.5 güncellemesi indirilebilir hale geldi. Güncelleme ile birlikte Pixel 4 kullanıcıları ekran titremesi sorunu yaşamayacak. Ses kaydı alırken yaşanan problemler, ve cihazların sebebsiz yere kapanması sorunu 2.5 güncellemesi ile onarıldı.
Onarılan hatalar;
- Bazı kullanıcıların yaşadığı VoIP araması sonrası yaşadığı ses kaydını ve uygulamalardan gelen sesleri engelleyen sorun giderildi.
- Bazı cihazların ekranı aşağı kaydırdığı halde bildirimleri görememe sorunu giderildi.
- Cihazların belli aralıklarla ve rastgele yeniden başlatmasına neden olan sorunlar giderildi.
- Gezinme çubuğu cihazın yeniden başlatılması gibi durumlarda gözükmeyecek şekilde ayarlandı.
- Birden fazla Android 11 güncellemesi alan Pixel 4, Pixel XL gibi modellerin Android 10 OTA güncellemesi alamama sorunu giderildi.
- Kamera uygulamasında video kaydını kesintiye uğratan hata giderildi.
- Arama özelliğinde bulunan varsayılan ses cihazı hatası giderildi.
- Mesajlar uygulamasında RCS sohbet özelliğinde bulunan bağlantı sorunları giderildi.