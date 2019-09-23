Andrej Babis'ten flaş Türkiye çağrısı: Erdoğan'ın bir planı var

Çekya Başbakanı Andrej Babis, mültecilere ilişkin her şeyden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmak gerektiğini, Erdoğan'ın mültecilere nasıl yardım edilebileceği konusunda somut plana sahip olduğunu söyledi.

Babis, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta, Avrupa'da siyasetçilerin mültecilerin kota ile ülkelere dağıtılmasını savunduğunu belirterek, bunu kabul etmeyeceklerini açıkça dile getirdiğini ifade etti.

Düzensiz göç konusunda dayanışma içinde olduklarını ve maddi olarak yardım ettiklerini anlatan Babis, burada öncelikle insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Erdoğan'ın somut bir planı var"

İnsanların evlerinde kalmaları için onlara ülkelerinde yardımda bulunmak gerektiğine dikkati çeken Babis, "Hedef sığınmacıların evine dönmesi olması lazım. Sadece Türkiye'de bulunanlar değil, Avrupa'da olanlar da. Bunu başarmak için her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız lazım. Onun mültecilere nasıl yardım edilebileceği konusunda somut planı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede etkisi olan ülkelerin düzensiz göç dalgasından etkilenmediğini belirten Babis, ancak Avrupa'nın etkilendiğini, bundan da endişe duyduğunu kaydetti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da değinen Babis, yaptırımların istenilen sonucu vermediği görüşünü paylaştı.

Rusya ile olan ihtilafta her şeyden önce Ukrayna'ya yardım etmek, daha sonra Rusya ile ilişkileri normalleştirerek ihtilafı sonlandırmak gerektiğine işaret eden Babis, bu konuda Avrupa ülkelerinin inisiyatif alabileceğini kaydetti.