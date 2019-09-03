Andre Silva kimdir? Andre Silva hangi takıma transfer oldu? Milan, Portekizli futbolcusu Andre Silva'yı takasta kullandı. Andre Silva Alman ekibi Frankfurt'a giderken İtalyan ekibi Ante Rebic'i renklerine bağladı.

Milan, Portekizli futbolcusu Andre Silva'yı takasta kullandı. Andre Silva Alman ekibi Frankfurt'a giderken İtalyan ekibi Ante Rebic'i renklerine bağladı. Andre Silva kimdir? Andre Silva, 6 Kasım 1995 tarihinde Portekiz'in Baguim do Monte kentinde dünyaya geldi. 8 yaşındayken katıldığı SC Salgueiros takımında futbola başlayan Andre Silva, 12 yaşında Boavista FC'nin altyapısına dahil oldu. Silva'nın altyapı kariyeri, 13 yaşında yeniden SC Salgueiros, 15 yaşında Padroense FC ve 16 yaşında Porto olmuştur. 18 yaşına kadar Porto'nun alt yapısında oynayan Andre Silva, 2017/18 sezonunda 38 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İtalyan kulübü Milan'a transfer olmuştur. Forvet mevkisinde forma giyen ve zaman zaman forvet arkasında da görev alabilen Andre Silva, sağ ayağına hakimdir.

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