Andre Ayew: Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

Sarı-lacivertli takımın durumunu değerlendiren 29 yaşındaki forvet, Süper Lig'in ikinci yarısına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Ayew, "Birkaç gündür burada kamp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bu kulübü seven tüm taraftarlar için çalışıyoruz, işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Mutlulukla geçireceğimiz bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.

"Bir kulübün formasını giydiğinizde oraya ait olursunuz"

Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Andre Ayew, "Öncelikle önemli olan içinde bulunduğumuz konum ve bu benim kişisel planlarımdan çok daha önemli. Burada olmaktan çok mutluyum. Ailem de İstanbul'da yaşamaktan çok memnun. Taraftarların bana kucak açma şeklini çok seviyorum. Şu ana kadar yapabileceklerimin tamamını gösterebilmiş değilim ama elimden geleni yapacağım. Herkes bana çok yardımcı olmaya çalışıyor. Kendimi evimde hissettiğimi söyleyebilirim. Kiralık ya da bonservisli... Bir kulübün formasını giydiğinizde oraya ait olursunuz ve layık olmaya çalışırsınız. Gelecekle ilgili olarak ise hiçbir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

"Burada belirleyici oyuncu olmak istiyorum"

Süper Lig'in ikinci yarısının kendileri için çok daha iyi geçeceğine inandıklarını belirten Ayew, "Hepimizin bildiği gibi futbol takım oyunu. Takım için işler zor gidiyorsa, kişisel olarak da zor gidiyor. Ben burada belirleyici oyuncu olmak istiyorum. Görevim bu. O pasları, asistleri yapmak için buradayım. Biz sadece puan almaya konsantre olmuştuk o yüzden oyuncuların kendi bireysel performanslarını yansıtamadılar. Ligin bu devresinin bizim için çok daha iyi olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Ersun hoca, Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyor"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili olarak da Ayew, "Yeni bir hocamız var. Daha önce bu kulüpte çalışmış ve çok iyi bir tanıyan hoca. Bu ligde çok iyi bir kariyeri var biliyorum. Ben geçmişine baktım, inceleme fırsatı buldum. Onunla konuştuğumda ne istediğini anlayabildim. Geldiği ilk hafta oyununu istediği gibi bize öğretme fırsatı olmadı ama gerek saha içinde gerekse saha dışında bizi iyi tarafa doğru götürmek istediğini biliyoruz. Öncekilere kıyasla farklı bir hoca görüyoruz. Onun gerçekleştirmek istediklerini başaracağına inanıyorum. Biz dışardan baktığımızda Türkiye'nin farklı olduğunu görüyoruz. Ancak dışardan görünmeyenin ne olduğunu biliyorsun. Türkiye çok farklı bir yer. Daha iyi yerlere gelecektir Ersun hocam da. Koeman ile de çalıştık. 6 ayda 3 farklı antrenörle çalışmak zordu ama biz yeterli performansı göstermeyince haliyle teknik direktör arayışına gidiyor kulüp" dedi.

"Islam, bizim için çok önemli bir oyuncu"

Fenerbahçe'de sergilediği performans nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan takım arkadaşı Islam Slimani ile ilgili olarak sorulan bir soruya da yanıt veren Ayew, "İslam'ın geçmişini biliyoruz. Milli takım tarihinde iyi bir performans sergiliyor. Her oyuncunun kariyerinde zor dönemler olmuştur. Gol atmayı çok seviyor, eminim başarılar gelecektir. Bütün takım saha içinde ve dışında onunla iyi ilişkiler kurmuş durumda. Sadece bir noktayı değiştirmek gerekiyor sanırım. Bazen böyle olur, bir nokta değiştikten sonra gerisi muhakkak gelir. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Daha iyi bir performans göstermek istiyor. Sahaya çıktığı anda yüzde yüzünü verecektir. Ligin ikinci yarısında inşallah istediği golleri atacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak Spor Toto Süper Lig hakkındaki düşüncelerini de diler getirenAndre Ayew, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tamamen farklı bir lig burası. Hızlı bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Küçük anların çok önemli olduğu bir ligde oynuyorum. Takımların hızlı bir şekilde çıktığı ve baskı yapmaktan korkmadığı bir ligde oynuyorum. Diğer liglerde taktikler çok daha önemli oluyordu. Fransa'da örneğin taktik daha önemliydi. Takımların son ana kadar koştuğunu farkındayım. Burada en önemli şey gol yememek. Gol yemediğinizde atacak fırsatı muhakkak buluyorsunuz."