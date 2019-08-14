0553 313 94 23

Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu

Swansea, Ayew'e takım bulamadı ancak Ganalı oyuncu da ilk maçında iki gol attı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu

Ali Koç'un, kişiliğine övgüler yağdırıp, "Keşke bonservisini alabilsek" dediği Ganalı oyuncu, bedelsiz olarak yeniden kiralanması için önerilse de Fenerbahçe bunu geri çevirdi.

Eski takımı Marsilya'nın istemediği Ayew için Swansea Menaceri Steve Cooper, "Aramıza hazır bir şekilde katıldı. Eğer gitmezse, Ayew'i forvette kullanabilirim" dedi.

İlk maçında 2 gol attı

Öte yandan Ganalı oyuncu Swansea'nın Nottingham Forest'la oynadığı Lig Kupası maçında takımının iki golünü attı. Ayew ilk çıktığı maçta iki gol atmış oldu. Swansea maçı 3-1 kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor
    1. Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor
    2. Hersek Lagünü'nün "engelsiz kuş gözlem..
    3. Artvin'de kamyonet şarampole..
    4. Bingöl’de 1 ayda 175 kişi istihdam..
    5. Terör örgütü PKK'nın saldırısında..
    6. Temiz su çalışmalarına uluslararası su..
    7. Biberonla beslediği sansarı Milli..
    8. Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi..
    9. Fiyatta değişiklik olmayacak
    10. Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
    11. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29..
    12. Fındık harmana indi
    13. Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor
    14. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına..
    15. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    16. Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti..
    17. Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi"..
    18. Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
    19. Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
    20. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek,..
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi