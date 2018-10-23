“Andımızın gelmesini PKK’lılar da istiyor”

Gazeteci yazar Müfid Yüksel, Danıştay’ın verdiği tepki çeken kararın ardından yeniden alevlenen “Andımız” tartışmalarına katıldı. Ünlü gazeteci, PKK’lıların çerçeveleri ve reflekslerininin Kemalistlerle aynı olduğunu belirtti.

“PKK’lılar da istiyor”

Müfid Yüksel şunları yazdı:

“Görünen o ki "Andımız" ın geri gelmesini PKK'lılar da istiyor. Mantık çerçeveleri, refleksleri Kemalistlerle aynı”

İşte o paylaşım: