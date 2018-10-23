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“Andımızın gelmesini PKK’lılar da istiyor”

“Andımız” tartışmalarına değinen gazeteci Müfid Yüksel, “Görünen o ki, ‘Andımız’ın geri gelmesini PKK'lılar da istiyor” diye yazdı.

23 Ekim 2018 Salı 14:13
“Andımızın gelmesini PKK’lılar da istiyor”

Gazeteci yazar Müfid Yüksel, Danıştay’ın verdiği tepki çeken kararın ardından yeniden alevlenen “Andımız” tartışmalarına katıldı. Ünlü gazeteci, PKK’lıların çerçeveleri ve reflekslerininin Kemalistlerle aynı olduğunu belirtti.

“PKK’lılar da istiyor”

Müfid Yüksel şunları yazdı:

Görünen  o ki "Andımız" ın geri gelmesini PKK'lılar da istiyor. Mantık çerçeveleri, refleksleri Kemalistlerle aynı

İşte o paylaşım:

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:13
  1. andımız
  2. öğrenci andı
  3. Müfid Yüksel
  4. PKK
  5. Kemalistler

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