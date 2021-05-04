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Spor Anderson Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
Spor

Anderson Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:53:00 -

Beşiktaş'ta forma giydiği yıllarda taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaş formasına bakarken çektiği videoyu paylaştı. Talisca'nın bu paylaşımı, transfere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

Çin'de mutsuz

Anderson Talisca, geçtiğimiz haftalarda açtığı canlı yayınlarda da Beşiktaş'a karşı olan sevgisi ve özleminden bahsetmişti. Çin'de mutsuz olduğu belirtilen yetenekli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönme düşüncesi var. Ancak Beşiktaş'ın Talisca'yla ilgili planları bilinmiyor.

"Hadi Beşiktaş'a gidelim"

Eski Beşiktaşlı Adriano ile canlı yayında sohbet eden Talisca'ya, tecrübeli sol bekten çağrı gelmişti. Adriano, "Beşiktaş'a çağırıyorlar Talisca. Hadi Beşiktaş'a dönelim" mesajı atmıştı.

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