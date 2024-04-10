Anderson Talisca geri dönüyor! Arap basını duyurdu!

Al-Nassr'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Anderson Talisca için sıcak bir gelişme yaşandı. Sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın dönüş tarihini Araplar duyurdu.

ANDERSON TALISCA SAKATLIĞIYLA KORKUTTU

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen ve takımın skor yükünü Cristiano Ronaldo ile birlikte sırtlanan Anderson Talisca, sakatlanarak korkutmuştu. Haftalardır sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldızın geri dönüş tarihi uzun süredir merak konusuydu.

GERİ DÖNÜYOR! ARAPLAR DUYURDU...

Anderson Talisca için müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Bireysel olarak çalışmalarına başlayan Brezilyalı yıldız, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki orta saha, mayıs ayının sonunda yeniden takıma katılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sezon Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2028 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız oyuncu, 25 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.