Anderlecht'i kandıran Diagne'den sürpriz imza! Dün akşam saatlerinde Anderlecht ile anlaştığı öne sürülen Mbaye Diagne, ilginç bir şekilde bir başka Belçika ligi Club Brugge'a transfer oldu.

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, ilginç bir transfer öyküsüyle Anderlecht'i reddederek Club Brugge takımının yolunu tuttu. Anderlecht'e kiralık transferi konuşulan Mbaye Diagne, büyük bir sürprizle Club Brugge ile anlaştı. Galatasaray'da bu kulüple görüşmelere başladığını açıklarken, ortaya ilginç bir transfer öyküsü çıktı. Öyle ki Anderlecht kanadı Diagne'nin transfer sürecindeki tutumu karşısında şaşkına döndü. Anderlecht yöneticileri “Her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sormuşken acil bir işim var diyerek telefonu kapadı. Acil işi Brugge ile sözleşme imzalamasıymış.” açıklamasında bulundu.

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