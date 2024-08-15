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Spor Ancelotti sarılıp kulağına fısıldamıştı! Arda Güler'i sevindiren haber
Spor

Ancelotti sarılıp kulağına fısıldamıştı! Arda Güler'i sevindiren haber

Yeniakit Publisher
2024-08-15 14:17:00 -
Ancelotti sarılıp kulağına fısıldamıştı! Arda Güler'i sevindiren haber

Real Madrid'in Atalanta maçında sonra teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e ne söylediği ortaya çıktı.

İspanyol devi Real Madrid, İtalya'nın Atalanta takımını dün akşam Polonya'daki maçta 2-0 yenmiş ve UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Golleri Valverde ve Mbappe atarken, milli yıldızımız Arda Güler, 88. dakikada oyuna girmişti.

Karşılaşma sonrası madalya töreninin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

İspanya basınından Defensa Central, Ancelotti'nin Arda Güler'e ne dediğini ortaya çıkardı ve haber yaptı.


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Buna göre Ancelotti son dakikalarda oyuna aldığı Arda Güler'e "Sezonun devamında bu durum böyle devam etmeyecek. Daha fazla süre bulacaksın. Mallorca maçı da böyle olacak. Çünkü bunu hak ettin" dedi.

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