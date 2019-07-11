Anca heykel dikin... Mansur Yavaş maaşları ödeyemez oldu!

yeniakit.com.tr 31 Mart ve 23 Haziran’da göreve gelen CHP’li belediye başkanları, ilk iş olarak heykellere koştu. Yönettikleri şehir veya ilçenin tek ihtiyacı heykelmiş gibi koşa koşa heykel diken veya parlatan CHP’li başkanlar, belediye çalışanlarının maaşını bile ödeyemez oldu.

İlk icraat: Heykel!..

Yıllardır heykelden başka bir şey yapamayan, buna rağmen Mustafa Kemal’in adını kullanarak oy alabilen CHP, 2019 yerel seçimlerinin ardından ele geçirdiği beldelerde yine heykel dikmeye başladı. Başta Kartal, Esenyurt, İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere birçok CHP’li belediye mazbatayı alır almaz heykel dikti, var olan heykelleri parlattı.

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Heykele para harcayan CHP maaş ödeyemiyor!

CHP’liler heykellere para ayırsa da, belediye çalışanlarının maaşını ödemekte bile zorlanıyor!.. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Enkaz devraldık, para yok” diyerek vaatlerini gerçekleştirmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da işçilerin maaşı konusunda yan çizmeye başladı.

“Şirketler ödesin”

Ankara'da Temmuz ayı belediye meclis toplantısında, Cumhur İttifakı meclis üyeleri yine işçilerin hak ettiği bayram ikramiyelerinin ödenmesini talep etti. MHP Meclis Üyesi Rüştü Biçer, Yavaş'ın geçmiş meclis toplantılarında şirketlerin zarar ettiği yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, “Zarar eden şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin seçilmiş meclis üyelerinden fazla huzur hakkı alması doğru değildir. Ayrıca geçen ayki meclis toplantımızda ekonomik nedenlerden dolayı belediye şirketlerinde çalışanlara bayram ikramiyelerinin verilmediğini söylediniz. Bu şartlar altında şirket yöneticilerinin huzur hakkı almalarının doğru olmadığını düşünüyoruz.” dedi.

Başkan Yavaş ise bayramlarda işçilere ödenmesi gereken ikramiyelerin şirket yöneticileri tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, “İkramiyeleri kim ödeyecek arkadaşlar, şirket yöneticileri ödeyecek. Şirket yöneticileri niye ikramiyeleri neden ödemiyor? Ödesinler. Şirket yönetimi ile ilgili açtığımız davalarda şirket yöneticileri hakkında şirketi zarara uğratanları mahkemeye vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.