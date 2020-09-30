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Dünya Anbean kaydedildi! Ermenistan askerleri böyle havaya uçuruldu
Dünya

Anbean kaydedildi! Ermenistan askerleri böyle havaya uçuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu ana ait havadan çekilmiş görüntülerini dünya ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:28:00 - 2020-09-30 15:34:57

Ermenistan, Azerbaycan karşısında ağır darbe alırken yayınlanan son video bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin vurulma anının havadan kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu" 

Rus yapımı iki Ermeni savaş uçağı düştü

Geride bıraktığımız saatlerde Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'a ait iki adet Rusya yapımı SU-25 savaş uçağının düştüğü duyurulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ermenistan jetleri dağlık alana düştü, patlama gerçekleşti ve yok oldu. Düşen uçaklar Ermenistan komuta kademesi tarafından kendi halkından gizlendi" ifadelerine yer verdi.

 

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