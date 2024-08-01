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Gündem Anayasa Mahkemesi'nden şaşırtan Can Atalay kararı: Yok hükmünde!
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden şaşırtan Can Atalay kararı: Yok hükmünde!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 00:45:00 -
Anayasa Mahkemesi'nden şaşırtan Can Atalay kararı: Yok hükmünde!

Son dakika! Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP'li Hatay Milletvekilli Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin "yok hükmünde" olduğuna karar verdi.

'TÜM HAKLARI İADE EDİLMELİDİR'

AYM'nin CHP'nin başvurusunu karara bağlaması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" dedi.

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