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Avrupa Anayasa Mahkemesi’nden ilginç karar
Avrupa

Anayasa Mahkemesi’nden ilginç karar

Yeniakit Publisher
2023-11-01 11:06:00 -
Anayasa Mahkemesi’nden ilginç karar

41 yıl önce öldürülen Frederike von Möhlmann’ın davasında yeni deliller ortaya çıktıktan sonra Anayasa Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Beraat edenin, yalnızca yeni delilere dayanılarak aynı suçtan tekrar yargılanamayacağına hükmetti

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, 1981 yılında öldürülen 17 yaşındaki Frederike von Möhlmann davasında önemli bir karar verdi. O dönem Frederike'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden İsmet H.'nın Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı davada, beraat eden şüphelilerin, yalnızca yeni delillere dayanılarak aynı suçtan yeniden yargılanamayacağı kararı çıktı (ref. 2 BvR 900/22).

KESİNLEŞEN KARAR KABUL EDİLMELİ

Kararı değerlendiren avukat Mustafa Kaplan, "Kararla 2021 sonunda yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu Reformu'nun anayasaya aykırı ve geçersiz olduğuna hükmedildi. Reform, yeni bulgulara dayanarak şüphelilerin yeniden yargılanmasını mümkün kılmıştı. Kesinleşmiş kararları kabul etmek zorundayız yoksa kararlara gölge düşer. Mahkeme arka kapıyı kapatmış oldu" dedi. FRANKFURT

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Allah Allah. Almanya'da Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararları Alman alt mahkenelerince uygulanıyor muymuş?
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