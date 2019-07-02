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Anayasa Mahkemesi zulme sessiz kalmadı

Hizb-ut Tahrir'e yönelik hukuksuzlukları tek tek tespit eden AYM, 14 Müslümanı daha haklı buldu.

02 Temmuz 2019 Salı 13:18
Anayasa Mahkemesi zulme sessiz kalmadı

Gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınlarıyla gündeme getirdiği Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nce emsal teşkil edecek yeni bir karar daha çıktı. Hizb-ut Tahrir'e yönelik hukuksuzlukları tek tek tespit eden AYM, 14 Müslümanı daha haklı buldu. Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargılamalarda direniş gösteren yerel mahkemelere adeta hukuk dersi veren AYM, Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu ifade edilen Adem Yıldırım, Ali Yıldırım, Aydın Adak, Bülent Kurşun, Çınar Duman, İsmail Görpüz, Mehmet Sayin, Mehmet Şerif Zeydan, Mıstık Coşkun, Murat Kaluoğlu, Mustafa Patan, Osman Yıldız, Sedat Temiz ve Uğur Kankur’un yeniden yargılanmasına karar verdi.

AYM’nin kararı yerel mahkemeye gönderildi

AYM, yeniden yargılamaya hükmettiği kararında; derece mahkemelerinin yukardan aşağı aynı hata ile şablon cümleler kurarak cezalar verdiğine işaret etti ve adil yargılama yapılmadığına hükmetti. 2-9 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan bireysel başvuruları değerlendiren AYM kararında, Anayasa’nın 36’ncı maddesi ile adil yargılanma hakkının güvence altına alındığını vurguladı. Yüksek mahkeme; kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

‘Yargı zulmü ifşa oldu’

Gazetemiz Akit’e konuşan Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, “Anayasa Mahkemesi, 14 Hizb-ut Tahrirli’nin yargılanmalarında hak ihlali bulunduğu gerekçesiyle “yeniden yargılanma” kararı verdi. Bu karar, AYM’nin Hizb-ut Tahrir hakkında hak ihlali verdiği 6. karar niteliğini taşıyor. Yerel mahkemeler hâlâ Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 2004 ve 2008'de verdiği hukuk dışı içtihat kararları ile hüküm verirken, AYM; Yargıtay'ın içtihadını ve yerel mahkemelerin kararlarını hukuksuz bularak adeta yargı zulmünü ifşa etmeye devam ediyor”dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:18
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  9. Çınar Duman
  10. İsmail Görpüz
  11. Mehmet Sayin
  12. Mehmet Şerif Zeydan
  13. Mıstık Coşkun
  14. Murat Kaluoğlu
  15. Mustafa Patan
  16. Osman Yıldız
  17. Sedat Temiz
  18. Uğur Kankur
  19. Anayasa
  20. Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar
  21. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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