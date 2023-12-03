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Gündem Anayasa Mahkemesi üyelerine açık mektup!
Gündem

Anayasa Mahkemesi üyelerine açık mektup!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 10:28:00 -
Anayasa Mahkemesi üyelerine açık mektup!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Anayasa Mahkemesi üyelerine açık mektup!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne seslendiği yazısı...

Yüzbinlerce öğrencimize el uzatan, nice yetim, öksüz çocuğumuzun okumasına destek veren bir vakfımızın öğrencilerin kalması için açtığı evlerden birisinde, iddiaya göre bir öğretmen, küçük yaştaki erkek çocuğa tacizde bulunmuş..

Taciz iddiası, yıllar sonra dile getirilmesi sebebi ile kuşku ile karşılanması gereken bir isnat..

Ama varsayalım, doğru..

10 kişi değil. 100 kişi değil. 1000 kişi değil..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzbinlerce öğrencinin okumasına destek vermiş bir vakfa, tekil bir olay üzerinden saldırılması ne derece doğru?

Medyaya intikal etmeyen, gizlenen, saklı tutulan, hangi derneklerin hangi yurtlarında...

Öyle tekil de değil, onlarca, yüzlerce çok daha ağır cinsel suçlar işlendiğini ben iddia ediyorum.

Ama soruyorum, kaçımız bunları biliyor..

Bütün dert, dindar yöneticilerin bulunduğu bir vakıf sözkonusu olduğu için, malum kesimler tarafından hedef yapıldı..

Bir kısım insanlar, vakfı hedef yapmaları yetmiyormuş gibi, o vakfa, cüzi de olsa bir tarihte yardım etmiş olan, “Öğrencilere harcanmak üzere” kaydı ile verilmiş bağışları öne çıkartıp, o şirketleri de hedef tahtasına koydular..

Açık açık yazalım.

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