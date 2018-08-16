0553 313 94 23

Anayasa Mahkemesi "Türkiye İşçi Partisi" kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, "Türkiye İşçi Partisinin ismi ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi" talebini reddetti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
Anayasa Mahkemesi "Türkiye İşçi Partisi" kararını verdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılan bir partinin isim ve rumuzuyla aynı olduğu gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesini talep ettiği hatırlatıldı.

Söz konusu talebe ilişkin parti savunmasında, Anayasa Mahkemesi kararıyla 1971 yılında kapatılan Türkiye İşçi Partisinin 1975 yılında aynı isim ve amblemle tekrar kurulduğunun, bu partinin de 1980 askeri darbesiyle diğerleri gibi feshedildiğinin belirtildiği aktarıldı.

Daha sonra 19 Haziran 1992 tarihli ve 3821 sayılı kanun ile 16 Ekim 1981 tarihli ve 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun'un Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, Türkiye İşçi Partisinin 2010 yılında tekrar kurulduğu ve 2017 yılında kapanma kararı aldığı kaydedildi.

Söz konusu duruma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının herhangi bir itirazının olmadığı, bunun "zımni kabul" anlamına geldiği ve bu durumun da kazanılmış bir hak oluşturduğuna değinilen savunmada, ayrıca 2820 sayılı kanuna 1992'de eklenen ve Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılan siyasi partilerin isim, amblem ve rumuzlarının kullanılmasını yasaklayan düzenlemenin, bu hükümden önce kapatılan partiler hakkında uygulanmak suretiyle geçmişe yürütülmemesi gerekti ifade edildi.

'İSMİNİ VE RUMUZUNU KULLANMASINDA BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR'

Anayasa Mahkemesi kararında, Türkiye İşçi Partisinin 2533 sayılı kanunla feshedilmiş bir parti olduğu, 3821 sayılı kanunda "Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan 2533 sayılı kanunla kapatılan siyasi partilerin tekrar kurulmasına, belirtilen süre içerisinde kurulmayan partilerin ise isim, rumuz ve amblemlerinin başka partiler tarafından kullanılmasına müsaade edildiği" bilgisine yer verildi.

Yüksek Mahkeme, 3821 sayılı kanunun verdiği söz konusu açık izin ortadayken 2017 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisinin, 2533 sayılı kanunla feshedilmiş bir parti olan Türkiye İşçi Partisinin ismini ve rumuzunu kullanmasında bir engel bulunmadığına hükmetti.

Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye İşçi Partisinin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi talebinin oy birliğiyle reddedildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
  1. türkiye işçi partisi
  2. anayasa mahkemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    1. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    2. Milyonları görmezden gelip 10 kişiyi..
    3. YÖK'den üniversite öğrencilerine..
    4. İncirlik Üssü kapatılmalı mı? “Elbette..
    5. Bedelli askerlikten üniversite..
    6. Başkanlar diyaloğa geçmeli
    7. Arap topluluğu üyelerinden destek
    8. Zorba İsrail 13 Filistinliyi alıkoydu
    9. Şuursuz fırsatçılara uyarı
    10. YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!
    11. FETÖ propagandası yapanlara operasyon
    12. Spekülatif ataklara karşı güçbirliği
    13. Teröristbaşı Gülen'i öven şahıslara..
    14. Ekonomide iyileşme başladı normalleşme..
    15. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    16. KYK Ankara yurtları
    17. Katar'dan sonra Çin! 1 milyarlık..
    18. ABD’den gelen 22 ürüne ek vergi
    19. Emeklilere ikramiyeleri ödenmeye başladı
    20. Bakan Soylu'dan kritik uyarı!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap