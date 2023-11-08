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Gündem Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?
Gündem

Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

Yeniakit Publisher
2023-11-08 11:06:00 -
Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gezi isyanından sorumlu olarak hakkında mahkumiyet kararı verilen Can Atalay'ıın yargılanma sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte o yazı:

Türkiye’de bir avuç zorba, meşru hükümetin devrilmesi için çıkardıkları Gezi isyanının sorumlularını cezaevinden çıkarmak için, operasyon üzerine operasyon çekiyorlar..

Gezi isyanından sorumlu olarak hakkında mahkumiyet kararı verilen Can Atalay’ın, yargılama sırasında milletvekili adayı yaptılar..

Akabinde de “Milletvekili seçildi, yargılanamaz” dediler..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oysa Anayasa açık.

Anayasa, Can Atalay’ın milletvekilleri için getirilen dokunulmazlık hakkından yararlanamayacağını açıkça düzenliyor.

Biliyorum, Anayasa Mahkemesi farklı karar verdi..

Ama Anayasa Mahkemesi mahkeme de.. Yargıtay boru değil, herhalde..

O da mahkeme. Bu da mahkeme..

Daha önemlisi..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

BİR VATANDAŞ OLARAK, SORUYORUM GÜN BOYU ANA YASA MAHKEMESİ HER ŞEYDEN ÖMCE NE İŞ YAPAR BAKIYORUM YÜZLERCE CÜBBELİ KÜÇÜCÜK BİR KİTAP ZATEN YAZILMIŞ 1+1=2 YANİ BİR FORMÜLÜ YOK HER GÜN KAFA YORSUNLAR BİR MÜHENDİSLİK İŞİDE DEĞİL KANUN YAZILMUŞ UYGULA NEYİ UĞRAŞIYORSUNUZ*** (( İŞİN DORUSU HAKLILAR NEDEN ÇÜNKÜ TÜRKİYE BİR MÜSLÜMAN ÜLKE BİR VATANDAŞ ÇIKIP YAHU DESE KAVUR NEDEN KİLİSEDE NİKAY KIYIYOR,, AMA BEN NEDEN CAMİDE KIYAMIYORUM NİKAHIMI** HEMEN O ZAMAN ANAYASA GEREYİ BİZLER HAÇLI LAİK BİR CUMHURİYETİZ OLMAZ, BENDE SORUYORUM DEMEK SİZLER ** FİLİSTİNDE İSRAİLİN ,,AMERİKANIN VE AVRUPANIN ANAYASASINI KORUMAKLA MÜKELEFSİNİZ,, DEMEK SİZLERDE BU KATİLLERİN ORTAĞINISINIZ,, BENDE DİYORUM BATSIN SİZİM LAİK HAÇLI ANAYASANIZ,,, SİZLERİN YEDİĞİNİZ EKMEK ZIKKIM OLDUN ALDIĞINI BU VATAN HAVASI ZEHİR OLSUN SİZİN VE SİZİN GİBİLERİNE,,,, VESSELAM,,,,
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