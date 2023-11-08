Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gezi isyanından sorumlu olarak hakkında mahkumiyet kararı verilen Can Atalay'ıın yargılanma sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte o yazı:

Türkiye’de bir avuç zorba, meşru hükümetin devrilmesi için çıkardıkları Gezi isyanının sorumlularını cezaevinden çıkarmak için, operasyon üzerine operasyon çekiyorlar..

Gezi isyanından sorumlu olarak hakkında mahkumiyet kararı verilen Can Atalay’ın, yargılama sırasında milletvekili adayı yaptılar..

Akabinde de “Milletvekili seçildi, yargılanamaz” dediler..

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Oysa Anayasa açık.

Anayasa, Can Atalay’ın milletvekilleri için getirilen dokunulmazlık hakkından yararlanamayacağını açıkça düzenliyor.

Biliyorum, Anayasa Mahkemesi farklı karar verdi..

Ama Anayasa Mahkemesi mahkeme de.. Yargıtay boru değil, herhalde..

O da mahkeme. Bu da mahkeme..

Daha önemlisi..

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