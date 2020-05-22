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Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki:

"İzmir’de camilerin ses sistemine girilerek minarelerden müzik dinletilmesi alçakça bir saldırıdır; milletimizin sinir uçlarıyla oynamaktır"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:56:34 -
Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki:

TBMM (AA) - Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "İzmir’de camilerin ses sistemine girilerek minarelerden müzik dinletilmesi alçakça bir saldırıdır; milletimizin sinir uçlarıyla oynamaktır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

"İzmir’de camilerin ses sistemine girilerek minarelerden müzik dinletilmesi alçakça bir saldırıdır; milletimizin sinir uçlarıyla oynamaktır." ifadesine yer veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Müslümanların kutsal değerlerinden olan ezan, cami ve minare üzerinden yapılan bu alçak saldırıyı yapanları ve yaptıranları lanetliyorum. Mabedlerimize, ezanımıza, kısaca mukaddesatımıza el ve dil uzatanlar daima olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Aziz milletimiz; mabedlerimize, ezanımıza ve diğer mukaddesatımıza el ve dil uzatanlara hiçbir zaman prim vermemiştir; aksine daima hak ettikleri cevabı vermiştir.

Mukaddesatımıza el ve dil uzatanlar; bundan sonra da karşılarında yine aziz milletimizi bulacaktır. Kurtuluşun sembol şehri İzmirimiz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde ezan sesleri ilelebet yükselecektir. Biz, kısık sesleriz... Minareleri, Sen, ezansız bırakma, Allah'ım."


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