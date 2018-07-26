Anavatan Partisi'nden 'Yeni kabine' açııklaması

Basın mensuplarıyla Kırıkkale'de bir restoranda kahvaltı programında bir araya gelen Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin henüz bir ayını yeni dolduran sistemle tanıştığını söyledi.

Çelebi, halkın büyük bir teveccühüyle, sağduyusuyla yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyük bir beklenti içerisindeyiz. Bu sistem çok hareketli bir hükümet sistemi doğurdu. Yeni kabineden oldukça umutluyuz. Bakanların geçmişteki pozisyonlarına baktığımız zaman hepsi dalında başarılı insanlar. Çok siyasi ve ideolojik düşünülmeden bu bakanların getirildiğini görüyoruz. Ben bu kabineden oldukça memnunum. Türkiye Orta Doğu coğrafyası ve dünya konjonktüründen kaynaklanan çok büyük sorunların içerisinden geçmekte. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız ki bu sorunları daha rahat atlatabilelim. Biz de Anavatan Partisi olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin daha iyi yönetilmesi, devlet işleyişinin daha mükemmel bir şekilde yürütülmesi adına tüm olumlu katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim, 'muhalefet yapalım, iktidarın her şeyini eleştirelim de ne olursa olsun' gibi bir mantığımız yok. İktidarın doğru yaptığı şeylerde teşvik ve teşekkür etmesini biliyoruz."

"ANAVATAN PARTİSİ BİR FARKINDALIK OLUŞTURACAK"

Anavatan Partisi olarak Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılacaklarını aktaran Çelebi, "24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekledik. Bu ittifakın başarıyla sürdürülebilmesi için yapıcı iş birliklerimiz olacak. Önümüzdeki dönem farkındalığımızı yaratacağız. Türkiye'nin yaşadığı ve geçtiği süreçten daha kolay, hızlı ve pratik bir şekilde çıkabilmesi için çok ciddi önerilerimiz olacak." diye konuştu.

CHP'nin kongreler ve kurultaylar partisi olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen Çelebi, "Diğer bir parti halkın umudu haline getirildi, suni yapay bir şekilde. Kendisini Anavatan Partisi'nin bulunduğu merkez konuma tanımlayarak halkta büyük beklentilere sebep oldu. Bunların ne kadar suni ve yapay olduğunu bizler biliyorduk ama milletimizin hakemliğinden sonra bunlar da tescil olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesel şartları ve dünya konjonktüründen kaynaklanan bir ekonomik ablukanın, kuşatılmışlığın içerisindeyken, muhalefetin adaylarının söylemlerini ciddi bulmadıkları için seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini anlatan İbrahim Çelebi, şunları kaydetti:

"En ufak bir parti içi tartışmada koltuğu atıp kaçanlar var. Biz bunlara mı teslim edecektik ülkeyi. Seçim kampanyasının ilk dönemlerinde halktan büyük bir kredi alıp da o krediyi 2 günde bitiren insanlara mı bu ülkeyi teslim edecektik. Biz bu Cumhur İttifakı'nı destekleme işine tamamen milli reflekslerimizle ve yerlilik düşüncelerimizle karar verdik."