Anatolium Marmara Projesi 180 milyon dolarlık yatırımla Kartal’ın yeni simgesi olacak

180 milyon Amerikan Doları civarında yatırım maliyetiyle ortaya çıkan Anatolium Marmara Projesi, Anadolu yakasına yeni bir değer, bölgede yaşayanlara yeni bir buluşma, sosyalleşme ve paylaşım alanı sunmaktadır.

Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi

Anatolium MarmaraAlışveriş Merkezi; başta dünya'nın önde gelen mobilya ve ev aksesuarı mağazaları zinciri IKEA, yüksek teknolojiye sahip Cinemaximum sinema salonları, çocuk parkı, eğlence alanları, spa/fitness imkânları, ulusal ve uluslararası birçok seçkin firmanın yer aldığı marka karması (Migros, MediaMarkt, LCW, Koton, Mavi,Kiğılı,Vakko Butik, Desa, Samsonite, Samsung, Özdilek, Linens, Vestel, Apple Store…) ve her noktada yeşili öne çıkaran açık alanları, teraslı keyif mekanları, kafe ve restoranlarıylaziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmak üzere tasarlanmıştır.

Bir yaşam ve alışveriş merkezi olan Anatolium Marmara’ya;Bağdat Caddesi, Kadıköy, Tuzla, Sabiha Gökçen Havalimanı ve sahil yolu gibi İstanbul Anadolu yakasının önemli merkezlerindenkolayca ulaşmak mümkündür. Maltepe/Kartal sınırında yer alan lokasyonu ve çok amaçlı yapısıylaAnatolium Marmara sadece Kartal’da değil, tüm Anadolu Yakası'nda yaşayanların da ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir projedir. Anatolium Marmara’da yılda yaklaşık 15 milyon ziyaretçinin ağırlanması öngörülmektedir.

Maya Anatolium Tower

Anatolium Marmara Projesi bünyesinde 38 kattan oluşan, Anadolu yakasının en seçkin ve modern kurumsal yapısı olarak 2.500 çalışana hizmet vermeye hazırlanan Maya Anatolium Tower’da yer almaktadır. Kule yapısının büyük bir bölümü Adalar manzarasına sahip akıllı ofisler, esnek ve ergonomik çözümleriyle keyifli ve konforlu bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kulede ayrıca, teknolojik altyapısıyla, mühendislik açısından gurur duyulacak bir proje olması hedefiyle yeni nesil ofisler ve ortak alanlarda enerji verimliliği sertifikasına sahip, ‘A sınıfı’ özellikli tasarım ve yapı malzemeleri kullanılmıştır.

Anatolium MarmaraProjesi ile ilgili bilgiler:

Geliştirmeci: MAYA Holding- Yılsan Holding

Arsa Sahibi: Yılsan Holding- AG Kapadokya A.Ş.

Alışveriş Merkezi Kiralama ve Yönetim: Mallexpert

250.000 m2 toplam brüt alan

Anatolium Marmara AVM’de 60.000 m2 brüt kiralanabilir alan

Yaklaşık 2.000 araçlık otopark kapasitesi

Alışveriş merkezine doğrudan metro bağlantısı

İstanbul’un 3. IKEA Mağazası

Yüksek teknoloji sinema kompleksi

Çocuk parkı, Eğlence alanları

SPA/Fitness

Süpermarket

Elektronik market

100’ü aşkın mağaza

Yaklaşık 2.000 m2 brüt restoran ve kafe alanı

Türkiye’deki 6’ncı, İstanbul’daki 3’üncü IKEA mağazası Kartal’da açılıyor

IKEA, dünya çapında ‘Çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam’ yaratma vizyonuyla iyi tasarımlı, kullanışlı ve kaliteli binlerce mobilya ve ev aksesuarını olabildiğince çok kişinin alabilmesi için düşük fiyatlarla sunmaktadır.

Maya Holding, IKEA’nın Türkiye franchise haklarını alarak, 2005 yılında ilk IKEA mağazasını Istanbul'da açmıştır.IKEA Türkiye’nin bugün oluşturduğu katma değeri rakamlarla ifade etmek gerekirse;

IKEA, halen 5 mağaza (İstanbul’da Ümraniye ve Bayrampaşa, Ankara, İzmir ve Bursa) ve 2 Sipariş ve Teslim Noktası (Bodrum ve Adana) ile hizmet sunmaktadır. İstanbul’daki üçüncü, Türkiye genelindeki 6’ncı mağaza 4 Mayıs tarihinde Kartal’da açılacaktır.

IKEA, internet mağazası aracılığıyla da tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir.

IKEA, Kartal mağazasıyla birlikte toplam 175.000 metrekarelik satış alanına ulaşarak tüm mağazalarında yılda 17 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayacaktır.

IKEA mağazalarında yaklaşık 8.000 ürün çeşidi yer almaktadır.

IKEA Türkiye’de doğrudan ve dolaylı istihdam yaklaşık 4500 kişiye ulaşacaktır.

Global IKEA’nın İstanbul satın alma ofisi, ülkemizden yıllık 600 milyon dolarlık ihracathacmini gerçekleştirerek Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

IKEA Türkiye e-ticaret mağazası her geçen sene büyümektedir.Bugün IKEA.com.tr’nin aylık ziyaretçi sayısı yaklaşık 3 milyon olmakla birlikte, toplam satış içerisinde yüzde 8 düzeyinde olan payının yakın dönemde yüzde 10’ların üzerine çıkması öngörülmektedir.

IKEA, Kartal’a değer katacak

Gittiği her yerde kendi eko-sistemini yaratan IKEA’nın, Kartal’da da büyük bir değişime yol açacağı öngörülmektedir.Anatolium Marmara ve IKEA’nın büyük bir sinerji yaratarak; hızla büyüyen, İstanbul’un yükselen yeni değeri haline gelen Kartal’a da değer katacağı düşünülmektedir.