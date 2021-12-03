Anastasiadis'ten skandal Türkiye ve Osmanlı sözleri
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'yi hedef alarak Osmanlı söyleminden rahatsız olduğunu söyledi.
Anastasiadis tarihi gerçeği görmezden gelerek "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" ifadelerinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Papa'yı taşıyan uçak, saat 15.00 sularında Larnaka Havalimanı'na indi. Papa, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'i Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyaret etti. Papa, burada resmi törenle karşılandı.
Karşılamada Anastasiadis'in yanı sıra Rum siyasiler, din adamları ve ilgili diğer yetkililer yer aldı. Anastasiadis Papa'yı karşılarken "Papa'yı ağırlamanın bir onur olduğunu" belirterek, Ada'nın tarihçesini anlattı.
Skandal sözler!
"Roma Katolik Kilisesi başkanının (Papa olarak) ikinci ziyareti, Kıbrıs için tarihidir." diye konuşan Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümsüzlük noktasında Türkiye'yi suçlayarak, "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" söyleminden rahatsızlık duyduklarını kaydetti.
Rum lider, Papa'ya ithafen "Buradaki varlığınız Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığımız çabalar açısından önemli." ifadelerini de kullandı.