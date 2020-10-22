Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis'in gönderdiği tebrik mesajına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Atun, Anastasiadis'in kutlama mesajında kullandığı cümlelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Atun, "Rum lider Anastasiadis'in kutlama yazısında yer alan "Kıbrıslı Türk vatandaşlarım" tanımı kabul edilemezdir. Rum lider Anastasiadis Kıbrıslı Rumların oyları ile seçilmiş bir siyasidir. Hiçbir zaman ve koşulda da KKTC vatandaşları kendisinin temsil ettiği oluşumun vatandaşları değillerdir." ifadelerini kullandı.

Atun'un konu ile ilgili yazısı şöyle:

KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Rum lider Nikos Anastasiadis’in gönderdiği kutlama mesajı kabul edilebilir bir üslupla yazılmamıştır ve politik teamüller içerisinde derhal kendisine iade edilmelidir.

Sayın Ersin Tatar, KKTC vatandaşları tarafından KKTC’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Sayın Ersin tatar, Anastasiadis’in kutlama mesajında bahsettiği şekli ile Türk Cemaatinin Lideri sıfatının da üzerinde KKTC Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır.

KRY lideri Anastasiadis, Cumhurbaşkanımıza hitaben yazdığı yazılarından kendisine "KKTC Cumhurbaşkanı" olarak hitap etmediği takdirde yazısının kabul edilemeyeceği kendisine bildirilmelidir.

Kabul edilemez

Rum lider Anastasiadis'in kutlama yazısında yer alan "Kıbrıslı Türk vatandaşlarım" tanımı kabul edilemezdir. Rum lider Anastasiadis Kıbrıslı Rumların oyları ile seçilmiş bir siyasidir. Hiçbir zaman ve koşulda da KKTC vatandaşları kendisinin temsil ettiği oluşumun vatandaşları değillerdir.

Yukarıda belirtilen hassas konular, Rum lider Anastasiadis’in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben gönderdiği yazılarda yer almadığı sürece, bu içerikteki yazıların kabul edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum.