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Anasınıfta kaynak kitap soygunu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine ve uyarılarına rağmen fahiş fiyatla satılan kaynak kitaplar, okullar ve öğretmenler tarafından, öğrencilerden talep edilmeye devam ediliyor. Akit’e konuşan veliler, Sancaktepe Okul Müdürü Dilaver Sarıgül’ün öğrencilere zorla kitap sattığını belirterek, “Kaynak kitap için 200 TL istiyorlar” dediler.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:24
Anasınıfta kaynak kitap soygunu

 Oğuzhan Gültekin 

Megakent İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki 19 Mayıs İlköğretim Okulu Müdürü’nün, öğrencileri okul bünyesindeki kaynak kitapları almaya zorlaması veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Çocuğunun okula başladığı ilk günden beri okul yönetimin bağış adı altında aidat istediğini iddia eden velilerden K.K, şunları dile getirdi:

Velilere eziyet ediyorlar

Aidatlar karşılığında çocuklarımızın sınıfına kitaplık yapılmasını istedik, okul yönetimi bahane uydurup yaptırmadı. Şimdi de anasınıfı öğrencilerine ek kaynak istediler. Ek kaynağı dışarıdan 170 TL’ye temin ettik. Ama müdür aynı kitabı 200 TL’ye satıyor ve kendi sattıkları kitabı almamız için velilere baskı yapıyor. Ayrıca, ek kaynağı dışarıdan temin eden veliler için öğretmenler ve okul yönetimi bunun eksik olduğunu söyleyerek, ‘Dönem ortasında daha fazla para vereceksiniz, dışarıdan kaynak alan öğrencilerle, okuldan alan öğrencilerin sınıflarını da ayıracağız’ diyerek tehdit ediyorlar. Bazı veliler korkup tekrar okuldan ek kaynak aldılar. Anasınıfı öğretmenleri müdüre yaranmak için velilere maddi açıdan çok eziyet ediyorlar.

Okul ek kaynağı kabul etmedi

Öğretmenlerin anasınıfı öğrencileri için ek kaynak istediğini söyleyen veli H.Ş. de, “Biz veli arkadaşlarla bir araya gelip toplu alımlarda indirim yapan bir kırtasiye ile anlaştık. Kirtasiye ek kaynağı bize 170 TL’ye getirebileceğini söyledi. Okul bunu kabul etmedi. Bize kendi sattıkları kitabı almamız yönünde baskı yaptı. Dar gelirli aileler olarak bütçemize göre alıyoruz” dedi.

“Tehdit ediyorlar!”

Siz dışardan alıyorsunuz ama sene içerisinde cebinizden daha fazla para çıkacak diye bize baskı yapılıyor” diye konuşan veli S.K. ise, şunları anlattı: “Dışarıdan aldığımız kaynak içerisinde eksikler varmış. Bize o yüzden okulda satılanı almamız gerektiği söyleniyor. Biz ek kaynağı aldığımız yerle görüştüğümüzde bize okulun istediklerini hediye edeceğini söyledi zaten. Buna rağmen okuldan almaya zorluyorlar. Okulun yardımcı kitap satmaya yetkisi yok. Başka bir okulda aynı kitap 160 TL’ye satıldı. Bizim okul 200 TL’ye satıyor. Ayrıca, yasak olmasına rağmen 100 TL de aidat istendi.

Müdür: Okul kitap satmıyor

Konuya ilişkin Akit’in ulaştığı Okul Müdürü Dilaver Sarıgül ise, şunları söyledi: “Okulda biz ek kaynak kullandırmıyoruz. Ama öğretmenler ek kaynak ismi söylüyor, velilerimiz de isterlerse bunu tedarik ediyor. Okul idaresi ya da benimle alakalı birşey yok. Biz kitap satmıyoruz. Okul Aile Birliği velilerden giderler için talepte bulunuyor. Biz böyle bir talepte bulunmuyoruz. Bu paralar gönüllülük esaslı toplanıyor.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:24
  1. Megakent İstanbul
  2. İstanbul’un Sancaktepe ilçesi
  3. 19 Mayıs İlköğretim Okulu
  4. kaynak kitap
  5. ek kaynak
  6. anasınıfı
  7. Akit
  8. Okul Müdürü Dilaver Sarıgül
  9. Okul Aile Birliği

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