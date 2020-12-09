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Aktüel ANAP Genel Başkanı Çelebi: "Asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur"
Aktüel

ANAP Genel Başkanı Çelebi: "Asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:14:19 -
ANAP Genel Başkanı Çelebi: "Asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur"

ANKARA (AA) - Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Yüzde 30 gibi bir zamla asgari ücretin, 3 bin 21 lira olması uygundur." dedi.

Çelebi, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin tüm tarafları memnun edecek şekilde belirlenmesini beklediklerini ifade eden Çelebi, önerilerde bulunurken popülist yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Çelebi, "Bizce, çalışanımızı enflasyona, yaşam pahalılığına ezdirmemek adına enflasyonun üzerinde, piyasa şartlarını da göz önüne alarak yüzde 30 gibi bir zamla asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur. Burada da devletin asgari ücretteki vergi diliminden fedakarlık yaparak, işverenin ve çalışanın da fedakarlığıyla böyle bir rakamın piyasadaki beklentileri karşılayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelere değinen Çelebi, parti olarak bu bölgelerde Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini kaydederek, ulusal ve milli konuların iç siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çelebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında, Medipol Başakşehir'in Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalmasını da kınadı.

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