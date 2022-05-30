2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise kaç doğumluların okullara kayıt yaptırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, anaokulu kayıtları kaç aylık çocuklar için yapılıyor? Çocuğun anaokuluna gitmesi için kaç aylık olması gerekiyor.

Anaokuluna başlama yaşı kaç?

Anaokulu, 36 - 68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitim kurumudur. Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. İmkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Çocukların anaokulu, anasınıfı ve 1.sınıfa başlama yaşları e-Okul üzerinden hesaplanabiliyor. e-Okul 'un yaş hesaplama sayfası üzerinden çocuğunuzun okul yaşını öğrenebilirsiniz. Hesaplama işlemi için çocuğunuzun doğum tarihini net olarak sisteme girmeniz gerekiyor.

Anasınıfı ile anaokulu arasındaki fark nedir?

Anasınıfı: Sadece 6 (yeni yasayla bu yaş 5 olarak ifade ediliyor olabilir) yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.

Anaokulları: 3-6 yas arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren, bağımsız yani ilkokul bünyesinde olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, MEB tarafından denetlenen kurumlardır.