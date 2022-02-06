İhtiyaç sahibi ailelere anaokulu, kreş desteği sağlanacağı kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Konu hakkında ayrıntıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı.

Anaokulu yardımı başvuruları ne zaman alınacak? Kimler ne kadar anaokulu yardımı alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" programında soruları yanıtladı. Bakan Yanık, sosyal yardımdan faydalanan bazı ailelerin, Milli Eğitim Bakanlığının anaokullarına ödemesi gereken aylık 50 ile 70 lira arasında değişen ücreti ödemekten kaçındığını, bu nedenle çocuklarını okula göndermediğini tespit ettiklerini söyledi.

Bu anlamda ihtiyaç sahibi bütün ailelerin anaokulu ödemelerini üstlenmeye karar verdiklerini anlatan Yanık, "Yaklaşık 1 milyon çocuğumuzun olduğunu tahmin ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının anaokullarına devam etme kaydıyla sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Onlar sadece çocuklarını kaydedecek, biz onların adına doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına ödeyeceğiz. Başvuruları da çok yakın zamanda açacağız" diye konuştu.

Başvuru detayları paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.