Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak, uyum haftası ne zaman? ? 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde normal süreçten bir hafta önce başlayan anaokullarının durumu merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılı takvimini yayınladı. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak? İşte okula uyum haftası tarihleri 2022-2022..

Okullar ne zaman açılacak 2022 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 yarıyıl tatili ne zaman?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Anaokul ve 1. sınıf uyum haftasın ne zaman?

Bakan Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”