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Gündem Anaokulu öğrencilerine ecdadımızı karalayan rezil öğretmen! 'Bakın, neremi görebiliyorsunuz'
Gündem

Anaokulu öğrencilerine ecdadımızı karalayan rezil öğretmen! 'Bakın, neremi görebiliyorsunuz'

Kars'ta görev yapan bir anaokulu öğretmeni ecdadımız Osmanlı'yı giyim-kuşam üzerinden karaladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 01:07:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Kars'ta görev yapan bir anaokulu öğretmeni, akılalmaz hareketi ile rezalete imza attı.

Eğitim verdiği minik öğrencilere ecdadımız Osmanlı'yı karalamak isteyen öğretmen, önce bir çarşaf giydi.

'Neremi görebiliyorsunuz?'

Rezil öğretmen, minik öğrencilere, "Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmezdi." dedi.

'Kısa eteğim var...'

Haddini aşan öğretmen ardından, bir mini etek, gömlek ve şapka giyerek, Mustafa Kemal ile kurulan Cumhuriyet'in "modernlik" getirdiğini anlattı.

"Peki... Eldivenlerim var, kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık... Şık mıyım şimdi? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Peki, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu?"

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