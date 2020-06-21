Anaokulu kayıtları başladı mı? | 1. sınıfa başlama yaşı kaç?

2019 yılında okula başlama yaşıyla ilgili değişiklikler yapıldı. Buna göre 69 ayını dolduran çocukların birinci sınıfa kaydı yapılıyor. Veliler 2020 2021 eğitim öğretim yılında çocuklarının anaokuluna mı 1 . sınıfa mı devam edeceğini merak ediyor. Ayrıca veliler çocuklarının hangi okula yerleşeceğini de merak ediyor. Çocukların okula kaldı ikametgah adresine göre otomatik yapılıyor.

Kaç aylık çocuk anaokuluna başlar? | 1. sınıfa başlama yaşı kaç?

Çocuklarının kaçıncı aylarında okula başlayacağını merak edenler bu konuyu internette sık sık aratıyor. 2019 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan okul başlama yaşı kararı şöyle:

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına 30 Eylül itibariyle 57-68 aylık çocukların kaydı yapılabilecek.

57-68 aylık çocukların kaydının ardından okullarda boşluk bulunması halinde anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar kaydedilebilecek.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

ÇOCUĞUNUZUN KAÇ YAŞINDA OKULA BAŞLAYACAĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Anaokulu kayıtları başladı mı?

Anaokulu ve 1. sınıf kayıtlarının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Okul kayıtları henüz sisteme yansımadı. Kayıtlarla ilgi bilgilendirmenin e okul üzerinde temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ÇOCUĞUNUZUN HANGİ OKULA KAYIT OLACAĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 2021 okula başlama yaşı

Veliler çocuklarının doğum tarihlerine göre okula başlama yaşlarını araştırıyor. yeni-kimlik.com'daki verilere göre okula başlama yaşı şöyle: