Anaokulu ana sınıfı desteği kime var? Anaokulu ana sınıfı desteği ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anaokulu ve ana sınıfında okuyan öğrencilere destek verilceğini açıklayarak "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin dezavantajlı ailelerimizin sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra çoçuğu ana okuluna ya da ana sınıfına giden veliler ‘Ana okulu ana sınıfı desteği kime var?’, ‘Anaokulu ana sınıfı desteği ne zaman?’ sorularını sormaya başlamıştı. Anaokulu ana sınıfı destek ödemelerine ilişkin detayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı.

Engelli ailelerin çocuklarına anaokulu ana sınıfı desteği ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu anaokulu/ana sınıfı desteğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Destek programı için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracaklarını ifade eden Yanık, çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirtti.

Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/ana sınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Yanık, desteğin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı anaokuluna/ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile belirleyeceğimiz destek tutarını her yıl ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bu yardım programımız için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu/ana sınıfına gitmesini sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunacağız."

Anaokulu ana sınıfı destek başvurusu nereye yapılacak?

Bakan Derya Yanık, anaokulu ve ana sınıfı destek için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacağını, başvuru tarihinin gelecek günlerde belirleneceğini kaydetti.