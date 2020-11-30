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Gündem Anaokulları kapandı mı?
Gündem

Anaokulları kapandı mı?

Okul öncesi sınıflar kapandı mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle Ankara, İstanbul, Bursa, Edirne gibi pek çok ilde anaokulları uzaktan eğitime geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 il için anaokullarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:50:00 -
Anaokulları kapandı mı?

Kreşler uzaktan eğitim mi verecek? Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bini aştı. Can kayıpları ise bir hayli can yakıyor. Yapılan açıklamalarda ağır hasta sayılarının da son dönemde katlanarak arttığı belirtiliyor. Hal böyle olunca koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Peki, yeni koronavirüs yasakları neler?

Anaokulları kapandı mı?

Anne ve babalar anaokullarının kapatılıp kapatılmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde anaokullarının yüz yüze eğitime devam etmeyeceğini açıkladı. 

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