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Kadın - Aile Ananasın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Ananasın faydaları nelerdir?

Birçok araştırma, ananas gibi bitkisel gıda tüketiminin artmasının obezite, genel ölüm, diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:10:00 - 2021-11-23 18:08:00
Ananasın faydaları nelerdir?

İçerisinde birçok vitamin ve mineral bulunan ananasın insan sağlığına faydaları ise saymakla bitmiyor. Tropik bir meyve olarak bilinen ananas ülkemizde de market raflarında yerini almıştır.

Ananasın faydalarından bazıları şu şekildedir;

  • Sindirim sistemini desteklemektedir.
  • Yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan ananas iltihaplanmayı da önlemektedir.
  • İrritabl barsak sendromu ve ülseratif kolit gibi hastalıklarla mücadele sıkça tüketilebilir.
  • Kalp sağlığını korurken kan basıncını dengelemekte ve yüksek tansiyonu düşürmektedir.
  • İshal ve kabızlık gibi bağırsak sorunlarının da önüne geçmektedir.
  • Kanser türüne karşı koruyucu özellik gösteren ananas meme, cilt, safra kanalı, ağız, gırtlak, mide ve kolon bölgesi kanserlerinde de hücre büyümesinin önüne geçmektedir.
  • Ayrıca çocuklarda viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direnç sağlamaktadır.
  • Astım ve bronşit gibi hastalıkların belirtilerini azaltırken balgam ve mukusun azaltılmasında da etkili olmaktadır.
  • Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.
  • Göz sağlığını korur.
  • Saç dökülmesini de engellemektedir.
  • Diş etlerini güçlendiren ananas vücutta ödem birikmesinin de önüne geçmektedir.

Ananasın besin değerleri nedir? 

100 gram ananasta ortalama olarak 50 kalori bulunmaktadır. Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan ananasın insan sağlığına faydaları ise saymakla bitmiyor. Ananasın besin değerleri şu şekildedir;

Besin değerleri

165 g ananasta aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 74 kcal
Toplam Yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 2 mg
Potasyum: 206 mg
Toplam Karbonhidrat: 19.5 g
Şeker: 13.7 g
Protein: 1 g
C vitamini: 28 mg
Kalsiyum: 21 mg
Magnezyum: 12 mg
Lif: 1,4 g
A vitamini: 58 IU
B6 vitamini: 0,1 mg
Karbonhidrat: 13 g

 

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