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Ananas kabuğunun faydaları

Ananas, içerdiği A ve C vitaminin yanı sıra potasyum ve kalsiyum bakımından zengindir. İnsan vücuduna faydası olan ananasın, kabuğu da birçok hastalığa doğal ilaçtır.

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:23
Ananas kabuğunun faydaları

KİLO VERMEDE YARDIMCI OLUR

Bromelain maddesi bakımından zengin olan ananas, sindirime ve zayıflamaya yardımcı olur. Ananas kabuğundaki yakıcı enzimler, vücuttaki selülitleri azaltır. Ayrıca mükemmel bir idrar söktürücü olduğundan vücutta bulunan fazla sıvıyı kolayca atar. Kabuklarından yapılan çay vücudun sağlıklı kilo vermesini sağlar.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Ananasın kabuklarını kaynatıp bir saat bekletildikten sonra süzülen suyunun içerisine bal ekleyip tüketildiğinde boğazda oluşmuş iltihaplı enfeksiyonu yumuşatır, böylece kuru ve ağrılı öksürüğe de iyi gelir.

MİDE SAĞLIĞINI KORUR

Ananasın kabuğunda lif ve bromelain miktarı oldukça fazladır. Bromelain enzimi midedeki asit oranını dengeler, ölü hücreleri sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve midede yara oluşumunu engeller. Bağırsak işlevine iyi gelen ananas, ayrıca kabızlığa kesin çözüm sağlar.

NASIRI YOK EDER

Kabuğundaki yararlı enzimler sayesinde nasırı yok etmede doğal ilaçtır. Ananas kabuğunu nasırın üstüne koyup bir gece bekletildiğinde, ölü deri yumuşar ve nasır kolayca yok olur.

KANSERLE MÜCADELE...

Ayrıca betakaroten açısından zengin olan ananas prostat ve kolon kanserine karşı vücudu korur. Kanserli hücrelerin ise büyümesini engeller.

 

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:23
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