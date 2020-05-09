Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Türkiye'nin en büyük muz üretim merkezlerinden Mersin'de yılın 12 ayı hasadı yapılabilen Anamur muzu, hem fiyatı hem de lezzetiyle yurt genelindeki tezgahlarda daha çok yer buluyor.

Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen Anamur muzunda hasat devam ediyor.

Sera ortamında doğal yollarla yetiştirilen muz, ilçedeki üreticilerin en büyük gelir kaynaklarının başında yer alıyor.

İthal muz, yurt genelindeki tezgah ve raflarda 9 ile 20 lira arasında tüketiciye sunulurken, Anamur muzu 7 ila 11 liradan alıcı buluyor.

- "Bütün tüketiciler Anamur muzunu arıyor"

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllardaki sera artışıyla birlikte muz hasadının yılın tüm dönemine yayıldığını söyledi.

Gümüş, Anamur'un coğrafi konumu dolayısıyla mikro klima özelliğine sahip olduğunu dile getirerek, "Diğer bölgelerde üretilen muz ile Anamur muzu arasında aroma açısından çok büyük bir fark var. Bütün tüketiciler Anamur muzunu arıyor." dedi.

Anamur muzunun lezzetiyle yurt genelinde tezgahlarda daha çok yer bulduğunu vurgulayan Gümüş, yerli muzun ithal muza oranla fiyatıyla da tüketicileri memnun ettiğini kaydetti.

- "Anamur muzunu 12 ay boyunca hasat ediyoruz"

Üreticilerden Nuri Özgün de ilçedeki muz üretiminin artarak devam ettiğini vurguladı.

Geçen yılın aynı dönemine oranla muzun dalındaki kilogram fiyatının 7,5 liradan 5,5 liraya düştüğünü anlatan Özgün, "Muz üretimi bölgeden Manavgat'a kadar uzanan bir alana yayıldı. Anamur muzunu 12 boyunca hasat ederek, tüm Türkiye'ye gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdal Baz da tüketicilerin talep gösterdiği yerli muzdaki verimin ve sera sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.



