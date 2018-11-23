Analistlerden yeni dolar tahmini!
Serbest piyasada dolar 5,3090 seviyelerinden güne başlarken analistler kısa süre içerisinde doların bir miktar daha düşmesini bekliyor.23 Kasım 2018 Cuma 10:21
Analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20 ve 5,15 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.
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