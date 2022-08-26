Analistlerden flaş yorum: 26 Ağustos altın fiyatlarında Düşüş sürüyor! Gram 1024 lira seviyesinde

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde fiyatlarda düşüş var. Dün dolardaki yükselişe paralel altında da değer kazanmıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.024,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.864 liradan satılıyor.

Dünü 1.758,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.752,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade etti.

26 Ağustos 2022 altın fiyatları

Gram altın: 1.024 lira, Çeyrek Altın: 1.680 lira, Cumhuriyet Altını:6.864 lira